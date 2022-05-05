«Газпром» задействует «Северный поток – 2» для газоснабжения регионов РФ

Компания «Газпром» будет задействовать сухопутные мощности «Северного потока – 2» для газоснабжения регионов северо-запада России, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление холдинга.

Отмечается, что в случае принятия решения Германий о запуске проекта, полностью может быть использована только одна нитка газопровода.

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В компании также рассказали, что вторая морская нитка проекта может быть включена в работу не раньше 2028 года.

Германии необходимо запустить газопровод «Северный поток — 2», хорошей идеей могла бы стать сделка: запуск трубопровода в обмен на то, чтобы Россия вновь принимала оплату за газ в евро. Об этом ранее заявил член комитета бундестага по международной политике, лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла.


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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:РегионыСеверный Поток-2ГерманияГазпром
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