«Газпром» задействует «Северный поток – 2» для газоснабжения регионов РФ
Компания «Газпром» будет задействовать сухопутные мощности «Северного потока – 2» для газоснабжения регионов северо-запада России, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление холдинга.
Отмечается, что в случае принятия решения Германий о запуске проекта, полностью может быть использована только одна нитка газопровода.
В компании также рассказали, что вторая морская нитка проекта может быть включена в работу не раньше 2028 года.
Германии необходимо запустить газопровод «Северный поток — 2», хорошей идеей могла бы стать сделка: запуск трубопровода в обмен на то, чтобы Россия вновь принимала оплату за газ в евро. Об этом ранее заявил член комитета бундестага по международной политике, лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла.
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