«Газпром» задействует «Северный поток – 2» для газоснабжения регионов РФ

В компании также рассказали, что вторая морская нитка проекта может быть включена в работу не раньше 2028 года.

Германии необходимо запустить газопровод «Северный поток — 2», хорошей идеей могла бы стать сделка: запуск трубопровода в обмен на то, чтобы Россия вновь принимала оплату за газ в евро. Об этом ранее заявил член комитета бундестага по международной политике, лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла.



