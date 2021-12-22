«Газпром» второй день подряд не забронировал мощности трубопровода «Ямал-Европа»

Российская компания «Газпром» не забронировала мощности газопровода «Ямал — Европа» на среду, 22 декабря.

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По данным площадки GSA Platform, во время регулярной и дополнительной сессий холдинг не стал заказывать мощности.

Из-за отказа «Газпрома» бронировать мощности прокачки был остановлен физический поток топлива по «Ямалу-Европе», следует из данных оператора Gascade. При этом не производятся реверсные поставки в обратном направлении в Польшу, отмечает RT.

Накануне «Газпром» также не стал бронировать мощности на прокачку по «Ямалу-Европе» в Германию, физический поток газа приостановили. На фоне ситуации с поставками топлива по трубопроводу заметно выросли цены на газ в Европе, отмечает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
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