«Газпром» вернул Польше переплату за газ

По данным польской стороны, речь идёт о $1,5 миллиарда переплаты за «голубое топливо». Ранее сообщалось, что возврат переплаты согласован в срок до 1 июля.

В «Газпроме» указали, что продолжают обжалование решения арбитража и полагают, что перечисление денежных средств не вредит позиции в ходе судебных разбирательств.

