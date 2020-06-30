«Газпром» вернул Польше переплату за газ
«Дочка» компании «Газпром», ООО «Газпром экспорт», перечислила польской компании PGNiG денежные средства, по решению Стокгольмского арбитража причитающиеся ей в связи с пересмотром тарифов за поставленный с 2014 года газ. Об этом передаёт «Интерфакс» со ссылкой на представителей российской компании.
По данным польской стороны, речь идёт о $1,5 миллиарда переплаты за «голубое топливо». Ранее сообщалось, что возврат переплаты согласован в срок до 1 июля.
В «Газпроме» указали, что продолжают обжалование решения арбитража и полагают, что перечисление денежных средств не вредит позиции в ходе судебных разбирательств.
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