«Газпром» вернул Польше переплату за газ

«Дочка» компании «Газпром», ООО «Газпром экспорт», перечислила польской компании PGNiG денежные средства, по решению Стокгольмского арбитража причитающиеся ей в связи с пересмотром тарифов за поставленный с 2014 года газ. Об этом передаёт «Интерфакс» со ссылкой на представителей российской компании.

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По данным польской стороны, речь идёт о $1,5 миллиарда переплаты за «голубое топливо». Ранее сообщалось, что возврат переплаты согласован в срок до 1 июля.

В «Газпроме» указали, что продолжают обжалование решения арбитража и полагают, что перечисление денежных средств не вредит позиции в ходе судебных разбирательств.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
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