Польша получит от России 1,5 млрд долларов за газ
Российский «Газпром» выплатит польской компании PGNiG 1,5 млрд долларов в рамках решения Стокгольмского арбитражного суда о возвращении переплаты за газ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление польского концерна.
В компании заявили, что в 1996 году заключили контракт с ООО «Газпром экспорт» на поставки сырья по газопроводу «Ямал-Европа», при этом российская сторона согласовала возврат переплаты до 1 июля текущего года.
Польша начала судиться с «Газпромом» из-за цены на газ в 2015 году. В марте 2020-го Стокгольмский арбитраж встал на сторону PGNiG и обязал «Газпром» пересчитать тарифы на уже поставленный в период с 2014 по 2020 газ, компенсировав Варшаве переплату.
Ранее стало известно, что польский антимонопольный регулятор пригрозил оштрафовать «Газпром» на 50 млн евро из-за отказа сотрудничать в расследовании дела «Северного потока-2», сообщает РЕН ТВ.
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