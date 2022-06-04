«Газпром» ведет украинский транзит через станцию «Суджа»

По его словам, украинская сторона отклонила заявку на транзит через «Сохрановку».

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объёме, подтверждённом украинской стороной через ГИС «Суджа», — 41,9 млн куб. м на 4 июня. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена», — приводит его слова RT.

Ранее «Оператор ГТС Украины» объявил, что прекращает транзит российского газа через «Сохрановку» с 11 мая.

