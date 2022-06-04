«Газпром» ведет украинский транзит через станцию «Суджа»
«Газпром» транспортирует топливо за границу транзитом по Украине через станцию «Суджа». Объем поставок составляет 41,9 млн куб. м, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя компании Сергея Куприянова.
По его словам, украинская сторона отклонила заявку на транзит через «Сохрановку».
«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объёме, подтверждённом украинской стороной через ГИС «Суджа», — 41,9 млн куб. м на 4 июня. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена», — приводит его слова RT.
Ранее «Оператор ГТС Украины» объявил, что прекращает транзит российского газа через «Сохрановку» с 11 мая.
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