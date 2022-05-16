Заявка на прокачку газа через Украину снизилась на 25%

Заявка на прокачку газа через украинскую газотранспортную систему в четверг, 16 мая, упала на четверть по сравнению с 15 мая и составила 46,8 млн куб. м. Об этом написало агентство «Прайм» со ссылкой на «Оператора ГТС Украины».



Отмечается, что еще 11 мая ГТС Украины перестала принимать заявки для транзита газа через газоизмерительную станцию (ГИС) «Сохрановка». По имеющимся данным, причиной стал переход объекта под контроль России. При этом ГИС обеспечивала около трети поставок российского газа в европейские страны.

В настоящий момент для отправки газа в ЕС в «Газпроме» есть только один вход, ГИС «Суджа» в Курской области. При этом перенаправить все объемы на «Суджу» невозможно из-за особенностей технологии, однако «Газпром» намерен и дальше выполнять обязательства перед потребителями. Кроме того, услуги транзита были ранее оплачены.

При этом газопровод «Ямал — Европа» невозможно использовать для прокачки топлива через Польшу из-за российский санкций против ряда зарубежных энергетических компаний.