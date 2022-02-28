Газпром: Транзит российского газа через Украину осуществляется в штатном режиме

Российская компания «Газпром» осуществляет транзит газа через Украину в штатном режиме. Об этом сообщили в организации.

«Проморгали атаку и панику»: Экономист рассказал, как защитить рубль от западных санкций

Отмечается, что поставки проходят в соответствии с заявками от европейских потребителей в размере 105,8 миллионов кубов.

24 февраля после объявления президентом России Владимиром Путиным спецоперации на Донбассе цены на газ в Европе повысились на 35%. При этом на следующий день 25 февраля стоимость мартовских фьючерсов снизилась более чем на 15%, достигнув $1 тысячи 320 за тысячу кубометров.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТопливоТранзит ГазаУкраинаРоссияГаз
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры