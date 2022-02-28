Газпром: Транзит российского газа через Украину осуществляется в штатном режиме

Отмечается, что поставки проходят в соответствии с заявками от европейских потребителей в размере 105,8 миллионов кубов.

24 февраля после объявления президентом России Владимиром Путиным спецоперации на Донбассе цены на газ в Европе повысились на 35%. При этом на следующий день 25 февраля стоимость мартовских фьючерсов снизилась более чем на 15%, достигнув $1 тысячи 320 за тысячу кубометров.



