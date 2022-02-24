Цены на газ в Европе выросли на 35%
Стоимость газа в Европе выросла на 35%. Об этом сообщили представители лондонской биржи ICE.
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Отмечается, что в начале сессии цена достигла около $1 тысячи 170 за тысячу кубометров, но потом котировки почти сразу увеличились до $1 тысячи 390.
Ранее курс евро в ходе торговой сессии на Московской бирже вырос до 100 рублей.
Резкие колебания на рынке произошли после того, как президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной спецоперации на территории Донбасса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru