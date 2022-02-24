Цены на газ в Европе выросли на 35%

Отмечается, что в начале сессии цена достигла около $1 тысячи 170 за тысячу кубометров, но потом котировки почти сразу увеличились до $1 тысячи 390.

Ранее курс евро в ходе торговой сессии на Московской бирже вырос до 100 рублей.

Резкие колебания на рынке произошли после того, как президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной спецоперации на территории Донбасса.