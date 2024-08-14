«Газпром»: Транзит газа РФ через Украину остается на максимуме

Заявка на 13 августа была в таком же объёме. ГИС «Суджа» остаётся единственным путем поставки газа через Украину в Европу. Украинская сторона объявила форс-мажор приема топлива для транзита через ГИС «Сохрановка», объясняя это невозможностью контролировать компрессорную станцию «Новопсков».

Однако, как подчеркнул Куприянов, «Газпром» не считает, что есть основания для форс-мажора. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в Суджанском районе Курской области на границе идут боевые действия с Вооруженными силами Украины, которые пытаются прорваться на российскую территорию.

