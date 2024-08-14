«Газпром»: Транзит газа РФ через Украину остается на максимуме

Транзит российского газа через Украину сохраняется на технологически максимально возможном уровне. Об этом сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

По его словам, российский газовый концерн подаёт голубое топливо для транзита в европейские страны через газоизмерительную станцию «Суджа» в объёме 42,4 миллиона кубических метров на 14 августа. Параметры подтверждены украинской стороной. Как уточнил Куприянов, заявка на ГИС «Сохрановка» в Ростовской области отклонена Киевом.

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Заявка на 13 августа была в таком же объёме. ГИС «Суджа» остаётся единственным путем поставки газа через Украину в Европу. Украинская сторона объявила форс-мажор приема топлива для транзита через ГИС «Сохрановка», объясняя это невозможностью контролировать компрессорную станцию «Новопсков».

Однако, как подчеркнул Куприянов, «Газпром» не считает, что есть основания для форс-мажора. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в Суджанском районе Курской области на границе идут боевые действия с Вооруженными силами Украины, которые пытаются прорваться на российскую территорию.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
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