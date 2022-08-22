«Газпром» разрешил «Молдовагазу» перенести срок оплаты аванса за август
Компания «Молдовагаз» не выполнила контрактные обязательства перед «Газпромом» по оплате аванса за поставки газа в августе 2022 года, сообщает пресс-служба российской компании.
В сообщении говорится, что молдавская сторона обратилась с просьбой перенести срок оплаты аванса до 1 сентября 2022 года.
«Газпром» принял решение в исключительном порядке согласиться с этой просьбой», - отметили в пресс-службе.
Ранее Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление компании «Газпром нефть» о переводе совместного с Shell предприятия из нидерландской юрисдикции в российскую.
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