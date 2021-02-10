Кабмин ФРГ подтвердил закрытые переговоры с США по санкциям против «Северного потока - 2»

Заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила, что немецкие власти контактируют с администрацией США в связи с возможными санкциями против проекта «Северный поток - 2», сообщает РИА Новости.

«Это закрытые переговоры, закрытый письменный обмен, которые мы не комментируем», - добавила Деммер.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что отрицательно относится к американским санкциям в отношении «Северного потока - 2» и намерена вступить в диалог с администрацией США.

Глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген считает, что Евросоюзу, России и США стоит договориться о моратории на строительство, но не в качестве санкции, а в виде паузы, которая позволит убедить Запад в том, что трубопровод не станет геополитическим оружием против восточноевропейских стран.