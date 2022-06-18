«Газпром» проведет техобслуживание «Турецкого потока» с 21 по 28 июня
В период с 21 по 28 июня «Газпром» планирует провести техобслуживание «Турецкого потока». Об этом говорится в сообщении российской компании.
В связи с этим запланирована временная приостановка транспортировки газа. Ее сроки были заранее согласованы.
«Транспортировка газа по обеим ниткам газопровода «Турецкий поток» будет временно приостановлена в период с 21 по 28 июня 2022 года в связи с проведением плановых профилактических работ», — цитирует сообщение компании RT.
Ранее «Газпром» заявил о необходимости приостановить поставки газа для техобслуживания, которые осуществляются по двум ниткам «Турецкого потока», сообщает пресс-служба компании в Telegram-канале.
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