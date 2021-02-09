«Газпром» приостановил транзит газа из Литвы в Калининград
Транзит газа через Литву в Калининградскую область временно остановили по требованию «Газпрома», передает литовский оператор AmberGrid.
Газ поставляется в этот регион России транзитом через Литву из Белоруссии. О причинах приостановки транзита пока не сообщалось.
Ранее «Газпром» уже приостанавливал транзит газа в Калининград. Вместо газопровода Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград использовали приемный морской терминал.
Накануне стало известно, что Литва отказалась от закупки российской вакцины против коронавируса.
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