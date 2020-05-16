«Газпром» прекратит транзит газа через Польшу

Продление договора о транзите газа по трубопроводу «Ямал-Европа» через территорию Польше не планируется, заявил представитель «Газпрома» Сергей Куприянов агентству Reuters.

Прекращение действия договора намечено на 18 мая. Как будут дальше действовать стороны, пока не известно.

Согласно контракту, заключенному еще в 1996 году, Варшава получала до 10 млрд кубометров газа в год,. Через Польшу в Германию проходило около 30 млрд кубометров газа. В 2012-ом стоимость газа для Польши была снижена на 10%, однако стороны обсуждали цену топлива, в том числе в суде.

