«Газпром» прекратит транзит газа через Польшу
Продление договора о транзите газа по трубопроводу «Ямал-Европа» через территорию Польше не планируется, заявил представитель «Газпрома» Сергей Куприянов агентству Reuters.
Прекращение действия договора намечено на 18 мая. Как будут дальше действовать стороны, пока не известно.
Согласно контракту, заключенному еще в 1996 году, Варшава получала до 10 млрд кубометров газа в год,. Через Польшу в Германию проходило около 30 млрд кубометров газа. В 2012-ом стоимость газа для Польши была снижена на 10%, однако стороны обсуждали цену топлива, в том числе в суде.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
272 тыс.+9 200 / сут.
Умерли
2 537+119 / сут.
Выздоровели
63 166+4 940 / сут.
- Геронтолог рассказал об опасности супермаркетов для пожилых из-за коронавируса
- «Газпром» прекратит транзит газа через Польшу
- В МЧС рассказали об опасности чипсов при коронавирусе
- В России за сутки коронавирусом заболели 9200 человек
- В Совфеде рассказали, какие регионы выйдут из состава Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru