«Газпром» прекратил закачку газа в хранилища Европы
«Газпром» прекратил закачку газа в подземные хранилища Европы, начав процесс сокращения в минувшую субботу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные портала Gas Infrastructure Europe.
Речь идет о хранилищах в Германии и Нидерландах, также начался отбор из хранилища в Австрии. Уточняется, что закачка в немецкие ПХГ Катарина и Йемгум продолжается. Кроме того, сократились поставки газа в Европу по газопроводу «Ямал—Европа» - с 84 млн куб. м до 50 млн кубов 2 августа.
В конце июля «Газпром» отказалась от бронирования дополнительной транзитной мощности через Украину на август.
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