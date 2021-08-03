«Газпром» прекратил закачку газа в хранилища Европы

Речь идет о хранилищах в Германии и Нидерландах, также начался отбор из хранилища в Австрии. Уточняется, что закачка в немецкие ПХГ Катарина и Йемгум продолжается. Кроме того, сократились поставки газа в Европу по газопроводу «Ямал—Европа» - с 84 млн куб. м до 50 млн кубов 2 августа.

В конце июля «Газпром» отказалась от бронирования дополнительной транзитной мощности через Украину на август.



