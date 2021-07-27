«Газпром» отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину
Компания «Газпром» отказалась от бронирования дополнительной транзитной мощности через Украину на август. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на данные системы Regional Booking Platform.
Во вторник «Оператор газотранспортной системы Украины» выставил на аукцион прерываемые транзитные мощности на август. Однако 63,7 млн кубометров в сутки остались невостребованными.
Ранее «Газпром» не бронировал на аукционах прерываемые мощности на май, июнь и июль. При этом на газопроводах «Северный поток» и «Ямал-Европа» проводились плановые ремонты, однако российский концерн компенсировал выпадающий транзит отбором топлива из европейских хранилищ.
В текущем году у «Газпрома» действует долгосрочное бронирование украинских мощностей на 40 млрд кубических метров. Компания в среднем в июле прокачивает через Украину по 124 млн кубометров в сутки, выбирая забронированный объем полностью.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,2 млн+23 032 / сут.
Умерли
155 тыс.+779 / сут.
Выздоровели
5,5 млн+20 116 / сут.
- СМИ сообщили о погибших и пострадавших при взрыве на химпредприятии в Германии
- Путин заявил о необходимости сбалансированных шагов по борьбе с инфляцией
- Девятилетняя москвичка сдала вступительные экзамены в МГУ
- Садовничий прокомментировал возможность допуска на занятия только привитых от COVID-19 студентов
- «Газпром» отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину
- Кофе рекордно подорожал из-за заморозков в Бразилии
- Эрнст объяснил проблемы с трансляцией Олимпийских Игр в Крыму
- Реаниматолог рассказал, когда певица МакSим вернется к нормальной жизни
- В Госдуме призвали нанести «превентивные удары» по Украине
- Суд признал законным продление ареста Ивану Сафронову
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru