«Газпром» отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину

Компания «Газпром» отказалась от бронирования дополнительной транзитной мощности через Украину на август. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на данные системы Regional Booking Platform.

Во вторник «Оператор газотранспортной системы Украины» выставил на аукцион прерываемые транзитные мощности на август. Однако 63,7 млн кубометров в сутки остались невостребованными.

Ранее «Газпром» не бронировал на аукционах прерываемые мощности на май, июнь и июль. При этом на газопроводах «Северный поток» и «Ямал-Европа» проводились плановые ремонты, однако российский концерн компенсировал выпадающий транзит отбором топлива из европейских хранилищ.

В текущем году у «Газпрома» действует долгосрочное бронирование украинских мощностей на 40 млрд кубических метров. Компания в среднем в июле прокачивает через Украину по 124 млн кубометров в сутки, выбирая забронированный объем полностью.

