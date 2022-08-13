«Газпром» осуществляет транзит газа через Украину в подтвержденном объеме

«"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», - 41,4 миллиона кубометров на 13 августа. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена», - уточнил он.

Украинская сторона с 11 мая не ведет прием газа для транзита через ГИС «Сохрановка». В качестве причины указывалось, что населенный пункт расположен на подконрольной российским войскам территории ЛНР. Таким образом транзит российского газа в Европу осуществляется через единственный вход - ГИС «Суджа». В «Газпроме» считают, что технологических возможностей для переноса всего объема на «Суджу» нет.

Подчеркивается, что обязательства «Газпрома» перед европейскими. В свою очередь, украинская сторона полностью оплатила услуги транзита.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в своем Telegram-канале заявил, что Украина после конфискации собственности РФ не может считаться безопасной для транзита энергоносителей.

