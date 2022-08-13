«Газпром» осуществляет транзит газа через Украину в подтвержденном объеме
«Газпром» осуществляет через Украину транзит газа в подтвержденном Киеву объеме. Уточняется, что на ГИС «Суджа» поступает 41,4 миллиона кубометров на 13 августа, на ГИС «Сохрановка» заявка отклонена, передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя отечественного поставщика Сергея Куприянова.
«"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», - 41,4 миллиона кубометров на 13 августа. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена», - уточнил он.
Украинская сторона с 11 мая не ведет прием газа для транзита через ГИС «Сохрановка». В качестве причины указывалось, что населенный пункт расположен на подконрольной российским войскам территории ЛНР. Таким образом транзит российского газа в Европу осуществляется через единственный вход - ГИС «Суджа». В «Газпроме» считают, что технологических возможностей для переноса всего объема на «Суджу» нет.
Подчеркивается, что обязательства «Газпрома» перед европейскими. В свою очередь, украинская сторона полностью оплатила услуги транзита.
Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в своем Telegram-канале заявил, что Украина после конфискации собственности РФ не может считаться безопасной для транзита энергоносителей.
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