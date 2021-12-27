«Газпром» показал максимальный за пять лет суточный отбор газа
«Газпром» вывел суточный отбор из российских подземных хранилищ газа на максимум впервые с 2016 года. Об этом говорится в Telegram-канале компании.
Так, максимальный суточный отбор газа необходим, чтобы обеспечить надежные поставки топлива потребителям во время низких температур. Отмечается, что поставки газа потребителям из газотранспортной системы монополиста достигли 1656 млн кубометров в сутки.
Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что цены на газ по долгосрочным контрактам «Газпрома» достигнут максимума в первом квартале 2022 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru