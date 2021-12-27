«Газпром» показал максимальный за пять лет суточный отбор газа

«Газпром» вывел суточный отбор из российских подземных хранилищ газа на максимум впервые с 2016 года. Об этом говорится в Telegram-канале компании.

«Газпром»: компания готова поставлять дополнительные объемы газа в Европу

Так, максимальный суточный отбор газа необходим, чтобы обеспечить надежные поставки топлива потребителям во время низких температур. Отмечается, что поставки газа потребителям из газотранспортной системы монополиста достигли 1656 млн кубометров в сутки.

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что цены на газ по долгосрочным контрактам «Газпрома» достигнут максимума в первом квартале 2022 года.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ГазГазпромРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры