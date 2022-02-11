Польская PGNiG подала против «Газпрома» встречный иск из-за цен на газ
Польская энергетическая компания PGNiG подала встречный иск против российского «Газпрома» о снижении цен на газ. Об этом говорится в заявлении PGNiG.
Ранее российский холдинг попросил провести арбитражное разбирательство в Стокгольме в отношении польской энергокомпании, а также их совместного предприятия EuRoPol GAZ, напоминает RT. «Газпром» намерен пересмотреть цены на газ, идущий по трубопроводу «Ямал-Европа», однако Польша не согласна с требованиями российской стороны.
«11 февраля 2022 года компания ответила на требования "Газпрома", в котором просит отклонить претензии "Газпрома" как формально неприемлемые, либо как фактически необоснованные», — цитирует ТАСС сообщение PGNiG.
На случай признания арбитражным судом допустимости изменения стоимости топлива по контракту польская компания предъявила «Газпрому» встречный иск о снижении цены на газ с 1 ноября 2021 года.
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