«Газпром»: Подача газа в Европу через Украину идёт в штатном режиме

Подача российского газа для транзита в Европу через территорию Украины продолжается в штатном режиме. Об этом сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. По сего словам, холдинг подаёт газ в соответствии с заявками европейских потребителей. На 30 марта объём поставок составит 109,5 млн куб. м.

Как уточнил Куприянов, этот объем полностью соответствует поставкам по долгосрочному бронированию на транзит газа через Украину. Во вторник, 29 марта, он также составил 109,5 млн куб. м.