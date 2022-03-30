«Газпром»: Подача газа в Европу через Украину идёт в штатном режиме

Подача российского газа для транзита в Европу через территорию Украины продолжается в штатном режиме. Об этом сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. По сего словам, холдинг подаёт газ в соответствии с заявками европейских потребителей. На 30 марта объём поставок составит 109,5 млн куб. м.

Как уточнил Куприянов, этот объем полностью соответствует поставкам по долгосрочному бронированию на транзит газа через Украину. Во вторник, 29 марта, он также составил 109,5 млн куб. м.

Володин предложил экспортировать российские зерно, нефть и лес за рубли

В целом, как передает ТАСС, Европа значительно увеличила в последнее время закупку российского газа на фоне роста спотовых цен из-за похолодания и отсутствия ветра для станций альтернативной энергетики.

Ранее вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил о том, что Германия не будет нарушать условия газовых контрактов и платить за топливо в рублях.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
ТЕГИ:ЕвропаТранзит ГазаГазпром
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры