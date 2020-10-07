«Газпром» ответил на претензии Польши по «Северному потоку — 2»

«Газпром» принципиально не согласен с позицией польского регулятора и вынесенным им решением о штрафе в размере около 6,467 млрд евро, передает РИА Новости позицию компании.

«Газпром» обязательно обжалует решение UOKIK, поскольку не нарушал антимонопольное законодательство Польши», - сообщила компания.

По мнению газовой компании, величина штрафа Польши по "Северному потоку 2" говорит о желании любыми средствами противодействовать проекту.

Польша оштрафовала участвующие в строительстве «Северного потока – 2» компании на $100 млн

Ранее польское Управление по охране конкуренции и потребителей усмотрело нарушение польского антимонопольного законодательство и оштрафовало «Газпром» и сотрудничающие с ним пять европейских компаний, также потребовав, чтобы они расторгли партнерский договор.

На пять компаний наложен общий штраф в размере 385 млн злотых ($100 млн), «Газпром» был оштрафован на 29 млрд злотых ($7,6 млрд). Участвующие в проекте фирмы должны в течение 30 дней после получения решения расторгнуть договор о строительстве, добавив, что компании могут оспорить решение регулятора.

Между тем, ранее стало известно, что власти Дании дали добро на эксплуатацию «Северного потока — 2» на континентальном шельфе страны. Разрешение выдало Датское энергетическое агентство оператору трубопровода Nord Stream 2 AG.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Северный Поток-2ПольшаГазпром
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