«Газпром» отреагировал на ситуацию с прокачкой по газопроводу «Ямал — Европа»
Спрос на российский газ в Европе зависит от нужд потребителей, при этом «Газпром» полностью обеспечивает поставки топлива в объемах, запрашиваемых европейцами, сообщает РИА Новости.
В пресс-службе компании прокомментировали прокачку по «Ямал-Европе».
«Заявки европейских потребителей выполняются в полном объеме. Колебания спроса на российский газ зависят от фактических потребностей покупателей», - уточнили в пресс-службе «Газпрома».
Утром в субботу, 30 октября, прокачка газа по газопроводу «Ямал-Европа» снизилась до минимума, после чего перешла в реверсный режим - с запада на восток, сообщил немецкий газотранспортный оператор Gascade.
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