«Газпром» отреагировал на ситуацию с прокачкой по газопроводу «Ямал — Европа»

В пресс-службе компании прокомментировали прокачку по «Ямал-Европе».

«Заявки европейских потребителей выполняются в полном объеме. Колебания спроса на российский газ зависят от фактических потребностей покупателей», - уточнили в пресс-службе «Газпрома».

Утром в субботу, 30 октября, прокачка газа по газопроводу «Ямал-Европа» снизилась до минимума, после чего перешла в реверсный режим - с запада на восток, сообщил немецкий газотранспортный оператор Gascade.

