«После конфискации российской собственности на Украине, о которой объявил глава неонацистского режима [президент Украины Владимир] Зеленский, эта страна больше не может считаться страной, безопасной для транзита любых товаров, в том числе российских энергоносителей», — указал Клишас.

Ранее Зеленский заявил, что киевские власти уже конфисковали российские активы на общую сумму около $765 млн, предлагается изъять еще более 900 принадлежащих РФ объектов.

