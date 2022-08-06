Клишас: Украина перестала быть безопасной для транзита энергоносителей
Украина после конфискации собственности РФ не может считаться безопасной для транзита энергоносителей, считает председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
«После конфискации российской собственности на Украине, о которой объявил глава неонацистского режима [президент Украины Владимир] Зеленский, эта страна больше не может считаться страной, безопасной для транзита любых товаров, в том числе российских энергоносителей», — указал Клишас.
Ранее Зеленский заявил, что киевские власти уже конфисковали российские активы на общую сумму около $765 млн, предлагается изъять еще более 900 принадлежащих РФ объектов.
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