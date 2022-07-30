«Газпром» остановил поставку газа в Латвию

Российская компания «Газпром» прекратила поставлять газ в Латвию по июльской заявке страны. Причина – в нарушениях условий отбора газа, сообщается в Telegram-канале отечественного поставщика.

Латвийская Latvijas gāze возобновила закупку российского газа

Подробностей о нарушениях не сообщается.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Латвия сейчас максимально хочет закупиться российским газом, чтобы пройти отопительный сезон: с 2023 года страна официально откажется от топлива из РФ, но может продолжить его закупать через Финляндию.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ПоставкиГазЛатвияГазпром
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры