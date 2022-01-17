«Газпром» не забронировал допмощности «Ямала - Европы» на февраль

Российская компания «Газпром» не стала бронировать дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину и через Польшу по трубопроводу «Ямал - Европа» на февраль. Об этом сообщают платформы RBP и GSA Platform.

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Соответствующий аукцион прошел в понедельник, 17 января. Оператор ГТС Украины предложил допмощности объемом до 9,8 млн куб. м в сутки. Торги закончились в 14:00 по Москве, однако их не выкупили.

При этом между РФ и Украиной заключен долгосрочный контракт на 40 млрд куб. м на год, что составляет около 109,5 млн куб. м в сутки.

Ранее компании «Газпром» и «Газпром экспорт» обратились в международный арбитраж для пересмотра стоимости топлива, предусмотренной контрактом с польской компанией PGniG.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
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