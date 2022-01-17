«Газпром» не забронировал допмощности «Ямала - Европы» на февраль
Российская компания «Газпром» не стала бронировать дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину и через Польшу по трубопроводу «Ямал - Европа» на февраль. Об этом сообщают платформы RBP и GSA Platform.
Соответствующий аукцион прошел в понедельник, 17 января. Оператор ГТС Украины предложил допмощности объемом до 9,8 млн куб. м в сутки. Торги закончились в 14:00 по Москве, однако их не выкупили.
При этом между РФ и Украиной заключен долгосрочный контракт на 40 млрд куб. м на год, что составляет около 109,5 млн куб. м в сутки.
Ранее компании «Газпром» и «Газпром экспорт» обратились в международный арбитраж для пересмотра стоимости топлива, предусмотренной контрактом с польской компанией PGniG.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,8 млн+29 230 / сут.
Умерли
321 тыс.+686 / сут.
Выздоровели
9,9 млн+22 731 / сут.
- Cайт МВД Украины убрал Порошенко из внутригосударственного розыска
- Джиму Керри исполняется 60 лет
- Великобритания поставит на Украину противотанковое вооружение
- Минздрав опубликовал список противопоказаний к прививке от COVID-19
- «Мы предостерегаем»: в МИД России рассказали о дейсвтиях России в случае отказа НАТО
- В МИД РФ опровергли заявление о намерении России вернуть зоны влияния
- В МВД Украины заявили, что Порошенко находится во внутригосударственном розыске
- Применение пожизненного срока за особо тяжкие преступления педофилов решили расширить
- The Guardian: Токаев и Назарбаев делят активы Казахстана
- В Госдуму внесены поправки об индексации пенсий в России на 8,6%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru