«Газпром» через суд потребовал увеличить цену на газ для Польши

Отмечается, что российские компании инициировали обращение «в отношении ретроспективного пересмотра ценовых условий контракта купли-продажи газа с польской компанией АО "ПГНиГ" от 1996 года». «Газпром» требует увеличить цену поставок газа в Польшу, при этом PGNiG считает требование необоснованным и в октябре подала заявку на снижение цены на топливо по контракту с российским холдингом.

В пресс-службе «Газпром экспорта» напомнили, что ранее в адрес польской компании было направлено требование о пересмотре с 1 ноября 2017 года цены на поставки газа в рамках долгосрочного Ямальского контракта.

«Принимая во внимание то, что коммерческие переговоры по пересмотру цены в соответствии с требованиями "Газпром экспорта" не привели к достижению договоренностей, российская компания в соответствии с контрактными условиями передала эти споры на разрешение арбитражного трибунала», — говорится в сообщении.

Согласно контракту от 25 сентября 1996 года, Россия поставляет в Польшу около 10 млрд кубометров газа в год, соглашение действует до 2022 года и не будет продлено. В 2015 году PGNiG начала арбитражное разбирательство против «Газпрома» и «Газпром экспорта», потребовав пересмотреть цену на топливо. По решению суда российская сторона должна вернуть польской компании $1,5 млрд переплаты за газ. Апелляцию «Газпрома» рассмотрят 11 февраля.

