«Газпром» через суд потребовал увеличить цену на газ для Польши
Компании «Газпром» и «Газпром экспорт» обратились в международный арбитраж для пересмотра стоимости топлива, предусмотренной контрактом с польской компанией PGniG. Об этом сообщает пресс-служба «Газпром экспорта».
Отмечается, что российские компании инициировали обращение «в отношении ретроспективного пересмотра ценовых условий контракта купли-продажи газа с польской компанией АО "ПГНиГ" от 1996 года». «Газпром» требует увеличить цену поставок газа в Польшу, при этом PGNiG считает требование необоснованным и в октябре подала заявку на снижение цены на топливо по контракту с российским холдингом.
В пресс-службе «Газпром экспорта» напомнили, что ранее в адрес польской компании было направлено требование о пересмотре с 1 ноября 2017 года цены на поставки газа в рамках долгосрочного Ямальского контракта.
«Принимая во внимание то, что коммерческие переговоры по пересмотру цены в соответствии с требованиями "Газпром экспорта" не привели к достижению договоренностей, российская компания в соответствии с контрактными условиями передала эти споры на разрешение арбитражного трибунала», — говорится в сообщении.
Согласно контракту от 25 сентября 1996 года, Россия поставляет в Польшу около 10 млрд кубометров газа в год, соглашение действует до 2022 года и не будет продлено. В 2015 году PGNiG начала арбитражное разбирательство против «Газпрома» и «Газпром экспорта», потребовав пересмотреть цену на топливо. По решению суда российская сторона должна вернуть польской компании $1,5 млрд переплаты за газ. Апелляцию «Газпрома» рассмотрят 11 февраля.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,7 млн+23 820 / сут.
Умерли
320 тыс.+739 / сут.
Выздоровели
9,8 млн+24 952 / сут.
- «Газпром» через суд потребовал увеличить цену на газ для Польши
- Белый дом: «Вторжение» России на Украину начнется в январе
- МЧС предупредило об усилении ветра в Подмосковье
- Дания присоединилась к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине
- Российский фигурист Кондратюк стал чемпионом Европы
- Экс-сотрудник Пентагона осужден на 7,5 лет за взятки
- Список СМИ-иноагентов пополнили две организации
- В ДТП под Самарой погибли четыре человека
- СМИ: Продавцы одежды поднимают цены
- Глава Совбеза Украины обвинил РФ в кибератаках на государственные сайты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru