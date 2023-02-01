«Газпром» нарастил транзит газа через Украину
«Газпром» со среды, 1 февраля нарастил транзит газа через Украину на 4,9 миллиона кубометров. Объем прокачки через газоизмерительную станцию «Суджа» составил 29,4 млн куб. м, информирует оператор газотранспортной системы Украины.
Российский концерн заявил мощности только по одной из двух точек входа в ГТС «Суджа». По коридору через ГИС «Сохрановка» заявки нет. Как уточнил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, российское голубое топливо подаётся для транзита в объеме, который подтвержден украинской стороной.
Заявка на транзит газа через территорию Украины, как и предполагалось, увеличилась с началом февраля на фоне изменения ценового баланса.
Импорт голубого топлива упал до минимальных значений в январе в связи с резким падением цен на европейском рынке – в первую очередь, из-за теплой погоды.
Нынешний уровень запасов газа в хранилищах Европы составляет 72,65%, что почти на 20% превышает средний показатель на ту же дату за последние пять лет.
При этом, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сокращается импорт сжиженного природного газа, в первую очередь, из США. Транзит российских газа и нефти в Европу через Украину продолжается, несмотря на специальную военную операцию.
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