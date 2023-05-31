Gazprom International открыла новое месторождение газа в Бангладеш

Новое месторождение газа было открыто на острове Бхола в Бангладеш, сообщает пресс-служба компании Gazprom International.

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В сообщении говорится, что испытания, проведённые на газовой скважине «Иллиша-1», показали промышленный дебит 554 тысяч кубических метров голубого топлива в сутки.

«Результаты геологоразведочных работ свидетельствуют об открытии нового газового месторождения Иллиша», - подчеркнули в компании.

Уточняется, что «Иллиша-1» — это уже третья скважина, которую Gazprom International пробурила в рамках действующего соглашения с Бангладешской нефтегазовой разведочной компанией BAPEX.

Ранее посол Экваториальной Гвинеи в РФ Лусиано Нкого Ндонг Айекаба заявил, что республика приглашает российские компании участвовать в разработке нефтегазовых месторождений, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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