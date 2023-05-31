Gazprom International открыла новое месторождение газа в Бангладеш
Новое месторождение газа было открыто на острове Бхола в Бангладеш, сообщает пресс-служба компании Gazprom International.
В сообщении говорится, что испытания, проведённые на газовой скважине «Иллиша-1», показали промышленный дебит 554 тысяч кубических метров голубого топлива в сутки.
«Результаты геологоразведочных работ свидетельствуют об открытии нового газового месторождения Иллиша», - подчеркнули в компании.
Уточняется, что «Иллиша-1» — это уже третья скважина, которую Gazprom International пробурила в рамках действующего соглашения с Бангладешской нефтегазовой разведочной компанией BAPEX.
Ранее посол Экваториальной Гвинеи в РФ Лусиано Нкого Ндонг Айекаба заявил, что республика приглашает российские компании участвовать в разработке нефтегазовых месторождений, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Спортобъекты проверят в Ростове-на-Дону после трагедии на Гребном канале
- Gazprom International открыла новое месторождение газа в Бангладеш
- Сейм Латвии избрал Эдгараса Ринкевичса новым президентом страны
- Власти Германии объявила о закрытии четырех из пяти российских консульств в стране
- «Творят чудеса»: Прилепин признался, что врачи его «собрали заново»
- Подозреваемый в убийстве главы села в Дагестане сдался полиции
- СМИ: 83-летний Аль Пачино станет отцом в четвертый раз
- Мантуров: запрет Польши на проезд по своей территории российских грузовиков ничего не меняет
- Собянин: Новый логистический парк в ТиНАО даст городу 8 тысяч рабочих мест
- СБУ обвинила троих блогеров в съемке работы ПВО Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru