Первое месторождение лития открыли в Иране

Месторождение нашли в провинции Хамадан.

Как отметил Молабейги, Иран — одна из немногих стран с «адекватными объемами» запасов редкоземельных элементов и ценных металлов.

«Открытие первого месторождения лития ... обещает открытие месторождений и других драгметаллов в этой провинции», — подчеркнул глава управления по делам геологоразведки.

Между тем в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что Иран добился обогащения урана до 84%, что на 6% ниже необходимого для создания ядерного оружия уровня, пишет RT.

