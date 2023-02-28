Первое месторождение лития открыли в Иране
Специалисты обнаружили на северо-западе Ирана первое месторождение лития, запасы оцениваются в 8,5 млн тонн руды. Об этом заявил гендиректор Управления по делам геологоразведки министерства промышленности Эбрахим Али Молабейги, передает агентство Fars.
Месторождение нашли в провинции Хамадан.
Как отметил Молабейги, Иран — одна из немногих стран с «адекватными объемами» запасов редкоземельных элементов и ценных металлов.
«Открытие первого месторождения лития ... обещает открытие месторождений и других драгметаллов в этой провинции», — подчеркнул глава управления по делам геологоразведки.
Между тем в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что Иран добился обогащения урана до 84%, что на 6% ниже необходимого для создания ядерного оружия уровня, пишет RT.
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