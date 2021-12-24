«Газпром»: Европа отобрала из хранилищ более 41% от объема закачанного газа
Европа отобрала из своих подземных хранилищ уже более 41% газа, который был закачан в 2021 году. Об этом сообщается в Telegram-канале «Газпрома».
Так, 22 декабря из подземных хранилищ отобрали 712 млн кубометров, что является суточным рекордом на эту дату за много лет.
Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Россия не понесет никаких потерь из-за переноса сертификации газопровода «Северный поток-2», так как «Газпром» получает сверхприбыль.
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