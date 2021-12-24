«Газпром» четвертый день подряд не бронирует мощности «Ямала-Европы»

По данным площадки GSA Platform, во время дополнительной сессии аукциона холдинг не заинтересовался предложением по транзиту на 24 декабря.

Накануне предложение также осталось невостребованным, «Ямал-Европа» работает в реверсном режиме, пишет «Свободная пресса». «Газпром» не бронирует мощности трубопровода уже четвертый день подряд, отмечает Газета.ру.

