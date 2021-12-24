«Газпром» четвертый день подряд не бронирует мощности «Ямала-Европы»

Российская компания «Газпром» не возобновила поставки газа по трубопроводу «Ямал-Европа» через Польшу и в очередной раз не забронировала мощности газопровода.

Газодобыча «Газпрома» оказалась лучшей за 13 лет

По данным площадки GSA Platform, во время дополнительной сессии аукциона холдинг не заинтересовался предложением по транзиту на 24 декабря.

Накануне предложение также осталось невостребованным, «Ямал-Европа» работает в реверсном режиме, пишет «Свободная пресса». «Газпром» не бронирует мощности трубопровода уже четвертый день подряд, отмечает Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
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