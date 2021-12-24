«Газпром» четвертый день подряд не бронирует мощности «Ямала-Европы»
Российская компания «Газпром» не возобновила поставки газа по трубопроводу «Ямал-Европа» через Польшу и в очередной раз не забронировала мощности газопровода.
По данным площадки GSA Platform, во время дополнительной сессии аукциона холдинг не заинтересовался предложением по транзиту на 24 декабря.
Накануне предложение также осталось невостребованным, «Ямал-Европа» работает в реверсном режиме, пишет «Свободная пресса». «Газпром» не бронирует мощности трубопровода уже четвертый день подряд, отмечает Газета.ру.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,3 млн+25 667 / сут.
Умерли
301 тыс.+1 002 / сут.
Выздоровели
9,1 млн+41 645 / сут.
- В Госдуме предложили вынести алкогольные магазины за пределы населенных пунктов
- На стартовый стол на Байконуре установили ракету «Союз»
- «Газпром» четвертый день подряд не бронирует мощности «Ямала-Европы»
- Горбачев поддержал переговоры по гарантиям безопасности между Россией и США
- Синоптики предупредили о низком давлении и снеге в Москве
- Лавров рассказал о «токсичности» политики США
- Россиянам напомнили о налогах за некоторые новогодние подарки
- Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Москве выросло до 11
- Эксперты перечислили отрасли-лидеры по росту зарплат в России
- СМИ: Турция может возглавить антироссийскую операцию НАТО в Донбассе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru