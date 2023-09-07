Песков: Германия должна сама разбираться со своей экономикой

Ранее немецкий канцлер раскритиковал свое правительство, заявив, что в стране застой, темпы строительства низкие. Так, по его словам, в Германии пока планируется достроить только одну линию метро, когда как в других странах строят целые ветки.

Песков указал, что немцам стоит самим разбираться со своей экономикой. По его словам, в России есть своя экономика со своими достижениями.

Ранее Шольц выразил мнение, что Западу придется помогать Украине еще долгие годы, напоминает RT.

