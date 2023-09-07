Песков: Германия должна сама разбираться со своей экономикой
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя критику немецкого правительства от канцлера ФРГ Олафа Шольца, заявил, что немцам нужно самим заняться своей экономикой.
Ранее немецкий канцлер раскритиковал свое правительство, заявив, что в стране застой, темпы строительства низкие. Так, по его словам, в Германии пока планируется достроить только одну линию метро, когда как в других странах строят целые ветки.
Песков указал, что немцам стоит самим разбираться со своей экономикой. По его словам, в России есть своя экономика со своими достижениями.
Ранее Шольц выразил мнение, что Западу придется помогать Украине еще долгие годы, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru