Экономист Колташов допустил переход на рублевый расчет по всем газовым контрактам

«На сегодняшний день можно ожидать постепенный переход всей торговли по контрактам на рубли. Все заказы, которые будут делаться в России, будут исключительно за рубли. Предполагаю, что Россия и Китай постараются перенести важнейшие площадки, торгующие товарами, в Евразию, и вести торговлю в рублях и юанях. Таким образом будет осуществлен перенос не только торговли газом, но и торговли широким перечнем продуктов из-под контроля западных стран», - сказал Колташов.

Ранее академик РАН Александр Некипелов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что переход России на рубли в расчетах за газ со странами Запада может заставить их поставлять свои товары в РФ за рубли.

