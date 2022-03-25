Экономист Колташов допустил переход на рублевый расчет по всем газовым контрактам
Со временем все заказы, которые будут делаться в России, будут проводиться исключительно в рублях, заявил Василий Колташов.
Россия будет постепенно переводить всю торговлю газом по госконтрактам на рубли, после этого страна перенесет все важнейшие торговые площадки в Евразию, заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов в пресс-центре НСН.
«На сегодняшний день можно ожидать постепенный переход всей торговли по контрактам на рубли. Все заказы, которые будут делаться в России, будут исключительно за рубли. Предполагаю, что Россия и Китай постараются перенести важнейшие площадки, торгующие товарами, в Евразию, и вести торговлю в рублях и юанях. Таким образом будет осуществлен перенос не только торговли газом, но и торговли широким перечнем продуктов из-под контроля западных стран», - сказал Колташов.
Ранее академик РАН Александр Некипелов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что переход России на рубли в расчетах за газ со странами Запада может заставить их поставлять свои товары в РФ за рубли.
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