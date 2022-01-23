Гаврилов: Об отключении России от SWIFT речи не идет

«Об этом речи не идет. Это невозможно просто, де-факто. Отключить Россию, с нефтью, с газом, со всеми делами? Да они смеются. Это сразу было понятно - это называется сразу напугать, а потом "ой, не напугались, ну ладно, тогда не будем"», - цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее 23 января глава МИД Австрии Александер Шалленберг рассказал о разработке в Евросоюзе пакета ограничений России из-за эскалации ситуации на Украине. Об этом дипломат рассказал в интервью Presse am Sonntag.

