Гаврилов: Об отключении России от SWIFT речи не идет

Об отключении России от международной межбанковской системы SWIFT речи не идет, западные политики пытаются запугать Москву. Об этом заявил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире Youtube-канала «Изолента live».

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«Об этом речи не идет. Это невозможно просто, де-факто. Отключить Россию, с нефтью, с газом, со всеми делами? Да они смеются. Это сразу было понятно - это называется сразу напугать, а потом "ой, не напугались, ну ладно, тогда не будем"», - цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее 23 января глава МИД Австрии Александер Шалленберг рассказал о разработке в Евросоюзе пакета ограничений России из-за эскалации ситуации на Украине. Об этом дипломат рассказал в интервью Presse am Sonntag.

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ФОТО: pixabay.com
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