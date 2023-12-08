В ФТС заявили о кратном увеличении вывоза золота из России

По его словам, если драгоценный металл вывозят физические лица, то пассажирская декларация не оформляется, однако нарушения всё же имеются.

«Когда используются опять же схемы, когда берется золото под видом вывоза без таможенного контроля в страну Евразийского союза. А потом передается уже в стерильной зоне... на борт самолета, следующего за пределы союза», - пояснил Давыдов.

Он предположил, что это связано с санкциями на продажу российского золота юридическими лицами, из-за чего вывоз пытаются осуществить «с использованием физических лиц, так называемых курьеров».

Ранее таможенники задержали во Внуково шестерых контрабандистов при попытке вывезти в ОАЭ 45 золотых слитков на 800 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

