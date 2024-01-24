В Петербурге изъяли партию кокаина на 13 миллиардов рублей

«Таможенники просканировали контейнер, прибывший из Антверпена (Бельгия), и среди мешков с кофе обнаружили прямоугольные брикеты со спрессованным белым порошком», — отметили в ФТС.

Было изъято более 1200 килограммов наркотика, стоимость которого на черном рынке оценивается более чем в 13 млрд рублей. Экспертиза подтвердила, что обнаруженных таможенниками брикетах находился кокаин.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков в особо крупном размере, пишет RT.

Ранее ФСБ изъяла в Москве 673 килограмма латиноамериканского кокаина, который планировали переправить в Евросоюз, напоминает «Свободная пресса».

