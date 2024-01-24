В Петербурге изъяли партию кокаина на 13 миллиардов рублей

Сотрудники Северо-Западного таможенного управления и управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области изъяли в петербургском Большом порту партию кокаина на 13 млрд рублей. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе.

В порту Санкт-Петербурга изъяли более тонны кокаина

«Таможенники просканировали контейнер, прибывший из Антверпена (Бельгия), и среди мешков с кофе обнаружили прямоугольные брикеты со спрессованным белым порошком», — отметили в ФТС.

Было изъято более 1200 килограммов наркотика, стоимость которого на черном рынке оценивается более чем в 13 млрд рублей. Экспертиза подтвердила, что обнаруженных таможенниками брикетах находился кокаин.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков в особо крупном размере, пишет RT.

Ранее ФСБ изъяла в Москве 673 килограмма латиноамериканского кокаина, который планировали переправить в Евросоюз, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: vk.com
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