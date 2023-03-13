ФТС сообщила о рекордном профиците торгового баланса России за 2022 год
Профицит торгового баланса России за минувший год достиг рекорда и составил $332,377 млрд. Соответствующие данные опубликовала Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ.
По данным ведомства, в 2022 году экспорт на 19,9% превысил показатели, зафиксированные годом ранее, и составил $591,46 млрд. При этом импорт достиг $259,083 млрд (на 11,7% ниже, чем в 2021 году). Как указали в ФТС, оборот внешней торговли составил $850,5 млрд и вырос на 8,1% по сравнению с 2021-м.
Ведомство отмечает, что энергетический экспорт из РФ в стоимостном выражении достиг $383,73 млрд; экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья составил $41,3 млрд. При этом вывоз черных металлов, удобрений, жемчуга, драгоценных и полудрагоценных металлов и камней принес стране $24,5 млрд, $19,3 млрд и $18,5 млрд.
Кроме того, ФТС уточняет, что Россия в 2022 году ввезла промышленного оборудования и механических устройств на $47,3 млрд, продовольственных товаров и сельхозсырья — на $35,7 млрд, электрических машин и оборудования — на $29,8 млрд.
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