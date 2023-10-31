FT: уходящим из РФ западным компаниям запретили выводить средства в валюте

По информации издания, при уходе с российского рынка компании должны согласовать цену продажи актива в рублях. Отмечается, что правительство РФ установило лимит в $500 миллионов на вывод средств за рубеж.

«Государство ввело контроль за движением капитала, не говоря об этом», - сказал собеседник FT.

Пресс-секретарь президента РФ ранее заявил, что свободно уйти с российского рынка зарубежным компаниям не дадут. Он добавил, что волатильность курса рубля является «нормальным экономическим процессом», передает «Радиоточка НСН».

