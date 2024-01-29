«Никто не сравнится»: Почему США продолжает закупки урана в России
Валерий Меньщиков в разговоре с НСН назвал главные преимущества российского обогащенного урана.
Конкуренцию обогащенному российскому урану сегодня может составить только ядерное топливо из Франции, однако подобные закупки обойдутся дороже, чем в России, рассказал НСН член общественного совета госкорпорации «Росатом» Валерий Меньщиков.
Ранее издание Financial Times сообщило, что доля России в урановом импорте США составляет более 30%. Также по данным Euratom Supply Agency, на Россию приходится более половины мировых мощностей по обогащению урана. Она обеспечивает топливом 50% реакторов в мире. Подобную зависимость в Белом доме уже сочли угрозой национальной безопасности.
«Мы поставляем обогащенный уран, который доводится до степени обогащения по изотопу Уран-235. Технологически он готов для атомных реакторов как атомное горючее. На на газовых центрифугах наших заводов выполняется большая работа. Этим сложным устройствам в мире нет равных. Мы уже много десятилетий работаем на подобном оборудовании, пока никто в мире не может сравниться с нами. Конкурентом на мировом рынке являются французские компании, но цена обогащенного урана у них будет выше, чем в России. Попытка создать такие центрифуги в США не удалась», - сказал Меньщиков.
Собеседник НСН также добавил, что Россия продолжит совершенствовать технологию обогащения урана, в том числе развивать зарубежное производство.
«Мы строим реакторные блоки в составе атомных станций в более чем десятках стран мира. Для всех этих новых атомных станций будем поставлять свое обогащенное топливо. Мы являемся первыми в мире в строительстве атомных станций за рубежом. Следовательно, наша продукция по изготовлению обогащенного урана будет только развиваться и совершенствоваться», - добавил он.
Ранее сообщалось, что горнорудный дивизион Росатома АО «Атомредметзолото» (АРМЗ) выполнил план по добыче урана в прошлом году на 103%. К 2030 году «Росатом» планирует довести объем ежегодной добычи урана до четырех тысяч тонн, напоминает «Радиоточка НСН».
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