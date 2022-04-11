FT: Превращение доллара в оружие США приведет к расколу финансовой системы

Превращение доллара в оружие США может подорвать американскую валюту и привести к расколу международной финансовой системы на конкурирующие блоки. Об этом сообщает газета Financial Times.

По мнению обозревателей издания, антироссийские санкции заморозили валютные резервы России, создав для многих стран стимул к тому, чтобы обходить доллар.

Они считают, что в мире отсутствует глобальная коалиция, которая осуждала бы проведение спецоперации на Украине, при этом существует только западный блок. Так, например, санкции против Москвы не поддержали в Бразилии, Китае, Мексике и ЮАР. В связи с этим, по словам обозревателей, такое разделение может привести к важным последствиям для будущего международных финансов.

«Отыграть назад нельзя»: В России оценивают последствия технического дефолта

Отмечается, что при продолжении стабильного отхода от доллара в ближайшие годы санкции в отношении Банка России могут стать не новым способом оказания давления на оппонента, а привести к тому, что доминирующая позиция доллара начнет снижаться.

Ранее завкафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ им. Ломоносова Елена Ведута в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметила, что в современном мире «одна страна рисует доллар, который ничего не стоит, и в обмен на нарисованную пустоту получает все материальные ресурсы других стран».

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ФОТО: pxhere.com
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