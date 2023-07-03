FT: ЕС рассматривает создание «дочки» Россельхозбанка для сохранения зерновой сделки

По данным издания, российская сторона предложила план, который позволит создать «дочку» Россельхозбанка для обработки связанных с экспортом зерна платежей, пишет RT.

«Новой организации будет разрешено использовать глобальную систему обмена финансовыми сообщениями SWIFT, которая была закрыта для крупнейших российских банков», — отмечает Financial Times.

Источники указывают, что сторонники сохранения договоренностей в рамках зерновой инициативы воспринимают этот вариант как «наименее худший». По данным издания, ЕС пытался согласовать меры по ослаблению санкций против конкретных компаний из РФ или разрешению на экспорт ряда товаров в страны третьего мира. Европейские официальные лица оценивают законность и осуществимость предложения.

Ранее в Кремле заявили, что Москва не видит причин для продления зерновой сделки, так как условия соглашения остались нереализованными, напоминает телеканал «360».

