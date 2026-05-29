ФССП начали принудительное взыскание 25 млрд рублей с Euroclear Bank
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) начала принудительное взыскание с бельгийского Euroclear Bank 25,415 млрд рублей на основании судебных приказов и исполнительных листов, выданных Арбитражными судами Татарстана, Санкт-Петербурга и Москвы, сообщает RT.
Всего было заведено 47 исполнительных производств с октября 2024 года. Также банк не оплатил исполнительских сбор почти на 14,5 млн рублей с мая 2024 года. Кроме того, в отношении Euroclear Bank с декабря 2023 года возбудили еще 35 исполнительных производств об «иных взысканиях имущественного характера». Их сумма не уточняется.
Такжев октябре 2024 года приставими было возбуждено производство о наложении ареста на активы Euroclear Bank по выданному судом в Санкт-Петербурге листу.
Ранее ЦБ направил в Арбитражный суд Москвы заявление о выдаче исполнительного листа в деле по его иску к бельгийскому Euroclear Bank о взыскании около €200 млрд убытков, сообщает RT.
В свою очередь юрист-международник, почетный адвокат России Валерий Ванин заявил, что решение о взыскании 18,17 трлн рублей с Euroclear Bank в пользу Центробанка России стало абсолютной неожиданностью для Европы, однако, скорее всего, в следующей инстанции оно будет отменено.
