ФРС вновь понизила процентную ставку на 25 пунктов
30 октября 201922:19
Федеральная резервная система США вновь в текущем году снизила базовую процентную ставку на 25 пунктов.
Как пишет РИА Новости, ставку снизили с уровня 1,75-2% до 1,5-1,75% годовых.
Отметим, ФРС понижает ставку не первый раз в 2019 году. 31 июля и 18 сентября ведомство также снижало ставку на 25 пунктов. До этого ФРС в течение 10 лет либо повышало, либо сохраняло ставку.
Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал понижение ставки ФРС, отметив, что у главы ведомства отсутствует смелость, чувства реальности и видения ситуации.
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