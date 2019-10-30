ФРС вновь понизила процентную ставку на 25 пунктов

Как пишет РИА Новости, ставку снизили с уровня 1,75-2% до 1,5-1,75% годовых.

Отметим, ФРС понижает ставку не первый раз в 2019 году. 31 июля и 18 сентября ведомство также снижало ставку на 25 пунктов. До этого ФРС в течение 10 лет либо повышало, либо сохраняло ставку.

Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал понижение ставки ФРС, отметив, что у главы ведомства отсутствует смелость, чувства реальности и видения ситуации.

