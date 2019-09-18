Трамп обвинил ФРС в недостаточном понижении ставки
Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал понижение ставки ФРС. Как пишет РИА Новости, он счел его недостаточным.
Своим мнением на ситуацию Трамп традиционно поделился в своем микроблоге в Twitter. Так, по мнению президента, глава ФРС Джером Пауэлл «снова провалился». Трамп также заявил об отсутствии у ведомства смелости, чувства реальности и видения ситуации.
Напомним, сегодня стало известно, что ФРС ставку снизили с уровня 2-2,25% до 1,75-2% годовых. Это произошло второй раз за текущий год. До этого ФРС в течение 10 лет либо повышало, либо сохраняло ставку.
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