Трамп обвинил ФРС в недостаточном понижении ставки

Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал понижение ставки ФРС. Как пишет РИА Новости, он счел его недостаточным.

Своим мнением на ситуацию Трамп традиционно поделился в своем микроблоге в Twitter. Так, по мнению президента, глава ФРС Джером Пауэлл «снова провалился». Трамп также заявил об отсутствии у ведомства смелости, чувства реальности и видения ситуации.

Напомним, сегодня стало известно, что ФРС ставку снизили с уровня 2-2,25% до 1,75-2% годовых. Это произошло второй раз за текущий год. До этого ФРС в течение 10 лет либо повышало, либо сохраняло ставку.

