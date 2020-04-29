ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25%
Федеральная резервная система (ФРС) США, исполняющая роль центрального банка, сохранила процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых. Об этом сообщает ТАСС.
Соответствующее решение было принято финансовым регулятором по результатам заседания руководства. Как отмечает агентство, рынок ожидал такого решения ФРС.
Регулятор отметил, что сохранение ставки обусловлено затянувшимся кризисом, который будет оказывать влияние на экономическую активность, занятость и инфляцию в ближайшее время, и создает риски в среднесрочной перспективе.
Ранее в начале марта ФРС на внеочередном заседании неожиданно снизила ключевую ставку на фоне эпидемии коронавируса в мире с 1,5-1,75% до 1-1,25%.
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