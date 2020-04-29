ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25%

Соответствующее решение было принято финансовым регулятором по результатам заседания руководства. Как отмечает агентство, рынок ожидал такого решения ФРС.

Регулятор отметил, что сохранение ставки обусловлено затянувшимся кризисом, который будет оказывать влияние на экономическую активность, занятость и инфляцию в ближайшее время, и создает риски в среднесрочной перспективе.

Ранее в начале марта ФРС на внеочередном заседании неожиданно снизила ключевую ставку на фоне эпидемии коронавируса в мире с 1,5-1,75% до 1-1,25%.



