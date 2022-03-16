ФРС США повысила ставку до 0,25-0,5% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую процентную ставку до 0,25 - 0,5% годовых, говорится в сообщении регулятора.

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Решение было принято по итогам заседания руководства ФРС.

Ранее американский регулятор неоднократно сохранял ставку на уровне 0 - 0,25%. В ФРС отмечали, что поддержание этого уровня целесообразно «до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих оценкам максимальной занятости».



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ФОТО: pixabay.com
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