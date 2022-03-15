В МВФ назвали конфликт на Украине серьезным ударом по мировой экономике

Одни из авторов статьи является глава европейского департамента МВФ Альфред Каммер. В тексте указывается на то, что ситуация на Украине приведет к ущербу роста мировой экономики и повышению цен.



По мнению авторов статьи, власти ряда стран будут испытывать проблемы в установлении «тонкого баланса между сдерживанием инфляции и поддержкой экономического восстановления после пандемии».

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».



