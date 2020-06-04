Фронт-офис для поддержки предпринимателей обработал более 25 тысяч обращений
Специалисты фронт-офиса, созданного для финансовой помощи предпринимателям, обработали 25 тысяч обращений за два месяца. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Она напомнила, что фронт-офис был запущен столичным Департаментом предпринимательства и инновационного развития. Сейчас готовят документы или уже подали их больше трех тысяч компаний. За прошлую неделю было одобрено 47 заявок по разным субсидиям, их общий объем составляет более 64 миллионов рублей.
В целом за апрель и май город выдал субсидии и гранты для малого и среднего бизнеса на общую сумму около 288 миллионов рублей.
Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин сообщил, что создание фронт-офиса позволило оперативно обрабатывать заявки предпринимателей и сопровождать процесс вплоть до получения денежных ими средств.
В рамках организации фронт-офиса был создан информационный сервис, где собрана полная информация о всех 13 действующих видах поддержки для бизнеса.
В конце мая глава Минэкономразвития России Максим Решетников сообщил, что в перечень пострадавших от коронавирусной инфекции отраслей вошли 42 сферы деятельности. По его словам, в общей сложности в них заняты более 6 миллионов человек.
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