ФРГ продолжит поддерживать участвующие в проекте «Северный поток — 2» компании

«Кабмин будет и дальше поддерживать политически задействованные в проекте фирмы», — цитирует сообщение кабмина ФРГ Газета. ru.

Напомним, реализация проекта Газпрома по строительству газопровода «Северный поток — 2» приостановлена в связи в введением США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газовой нитки. При этом российский лидер Владимир Путин в январе 2020 заявил о готовности России завершить проект собственными силами, но на несколько месяцев позже запланированного срока.

Ранее замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в эфире НСН напомнил, что заморозки активов «Газпрома» в Европе ранее добивался украинский «Нафтогаз», и никаких серьёзных последствий это не имело.

«"Газпром" подавал встречные иски, старался защитить свои интересы, и пока шли судебные разбирательства, все аресты быстро снимались, и даже те несколько недель, пока арест длился, никак не влияли на процесс строительства по той причине, что эти активы - акции, офисы, столы, стулья, тарелки. Каким образом они могут повлиять на строительство газопровода, мягко скажем, не очень понятно. Для "Газпрома" все эти угрозы были абсолютно пустым звуком, которые абсолютно ни на что не влияли», - отметил эксперт.

