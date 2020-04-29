В Киеве пообещали сорвать достройку «Северного потока-2»

Макогон добавил, что рассчитывает в этом вопросе на поддержку Евросоюза, так как газопровод, по его словам, «идет вразрез с европейскими принципами солидарности».



Ранее США пригрозили ввести санкции в отношении любой компании, которая участвует в строительстве газопровода. В результате подрядчик — швейцарская компания Allseas – в декабре 2019 года отказался продолжать работы под угрозой санкций США. Из-за этого процесс строительства полностью встал.



Судно «Академик Черский» называют единственным имеющимся у России трубоукладчиком, способным достроить оставшиеся километры газопровода. Однако судно, которое в феврале вышло порта Находки, до настоящего момента так и не добралось до акватории Балтийского моря.



При этом министр энергетики России Александр Новак ранее заявлял, что «Северный поток-2» будет достроен до конца 2020 года, сообщал сайт Ura.ru

